Новости

Как китайские автомобили переживают русскую зиму?

Авто.ру провел масштабное исследование эксплуатации китайских автомобилей в зимних условиях. По результатам опросов сервисных отделов дилерских центров и автовладельцев, более 70% опрошенных оценивают свой опыт владения китайским автомобилем как позитивный. Наиболее распространенными неисправностями стали разрядка аккумуляторной батареи, затруднения пуска двигателя по причине низкой температуры и неполадки сенсорных дисплеев.

Китайские автомобили получили значительное распространение на российских дорогах. По данным Авто.ру, доля китайских брендов на рынке с июня 2023 года превышает 50% от общего числа новых автомобилей. Респонденты рассказали, как китайские автомобили «пережили» российскую зиму.

Наиболее распространенные поломки в зимний период

Владельцы автомобилей из Китая рассказали, что этой зимой чаще всего сталкивались с разрядкой аккумулятора (36%) и проблемами с запуском двигателя из-за низких температур (33%). Еще четверть (24%) рассказала о поломках элементов механизма очистки стекол – щеток, трапеции, омывателя. Также собственники отметили дефекты лакокрасочного покрытия или качества сборки кузовных панелей (16%), сбои в работе тормозов (14%) и проблемы с работой коробки передач (13,7%).

Дилеры указали, что владельцы китайских иномарок чаще всего обращаются к ним с проблемами с сенсорными дисплеями (43%), не запускающимся двигателем из-за низких температур (30%) и быстрой разрядкой аккумулятора – 26%. Кроме того, респонденты указали на случаи отказа системы ABS (22%), проблемы с борткомпьютером (22%), неполадки с кузовом и трансмиссией (17%), ухудшение управляемости (13%) и выход из строя топливного насоса (9%).

Тем не менее и дилеры, и автомобилисты отметили довольно низкую стоимость ремонтных работ китайских автомобилей. Так, на вопрос о стоимости ремонта почти половина дилеров (48%) ответили, что средний чек ремонтных работ у владельцев китайских иномарок составляет менее 20 000 рублей. 35% респондентов определили средний чек от 20 до 50 000 рублей, а 13% – от 50 до 80 000 рублей. Водители рассказали о больших тратах: 41% опрошенных водителей рассказали, что при поломках тратят на ремонт авто от 20 000 до 50 000 рублей, 27% респондентов тратят до 20 000 рублей, а четверть (23%) – от 50 000 до 80 000 рублей.

Оценка пользователей

Почти треть опрошенных пользователей и дилеров (29%) уверены, что владельцы китайских авто не старше 4-х лет сталкиваются с неисправностями в такой же степени как и обладатели иномарок из других стран. И 20% опрошенных считают, что владельцы китайских машин посещают автосервисы незначительно чаще, чем владельцы других брендов. Только 7% респондентов считают, что китайские авто ломаются ощутимо чаще других иномарок.

Больше трети опрошенных (39%) рассказали, что довольны эксплуатацией китайских автомобилей в зимний период и оценили свой опыт на 4 из 5 баллов. 31% оценили эксплуатацию китайских авто зимой на 5, а 23% – на 3 балла. Лишь около 6% считают опыт этого года неудовлетворительным (1-2 балла).

Улучшения автомобилей

Читайте также:

Сезон скидок на китайские авто заканчивается вместе со складскими запасами
14 марта 2024
Штрафы за плохое состояние дорог могут увеличить вдвое
12 марта 2024

Среди самых востребованных «зимних» опций, респонденты хотят видеть на своих авто электроподогрев рулевого колеса (39%), автономный отопитель (32%), высокий дорожный просвет (29%) и аккумулятор увеличенной емкости (28%). Одной четверти пользователей зимой не хватает электроподогрева зеркал заднего вида и лобового стекла (23%) и электроподогрев сидений (21%). Эти функции часто встречаются на китайских автомобилях.

Почти половина (45%) опрошенных дилеров указала, что в китайских автомобилях следовало бы доработать дворники, так как они часто замерзают в условиях нашего климатического пояса. Залипающие ручки дверей отметили 36% респондентов. Третье место разделяют отсутствие обдува ног в некоторых моделях, долгий прогрев двигателя и сбои бесключевого доступа (по 27%). Чуть менее одной пятой (18%) опрошенных выбрали внутреннюю обшивку салона, проблемы с открытием багажника, проблемы с аудиосистемой и неполадки с камерами обзора. Меньше всего (9%) респондентов беспокоят залитые на заводах масла, которые впоследствии могут загустеть на морозе, и работа электроники в автомобиле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (591)


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Туристический трафик на горнолыжных комплексах «Истлэнд» и «Гора Соболиная» вырос на четверть
Зачем туристу ехать в Иркутск?
Экспедиция звездных шефов отправляется на Байкал
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес