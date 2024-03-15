Как китайские автомобили переживают русскую зиму?

Авто.ру провел масштабное исследование эксплуатации китайских автомобилей в зимних условиях. По результатам опросов сервисных отделов дилерских центров и автовладельцев, более 70% опрошенных оценивают свой опыт владения китайским автомобилем как позитивный. Наиболее распространенными неисправностями стали разрядка аккумуляторной батареи, затруднения пуска двигателя по причине низкой температуры и неполадки сенсорных дисплеев.

Китайские автомобили получили значительное распространение на российских дорогах. По данным Авто.ру, доля китайских брендов на рынке с июня 2023 года превышает 50% от общего числа новых автомобилей. Респонденты рассказали, как китайские автомобили «пережили» российскую зиму.

Наиболее распространенные поломки в зимний период

Владельцы автомобилей из Китая рассказали, что этой зимой чаще всего сталкивались с разрядкой аккумулятора (36%) и проблемами с запуском двигателя из-за низких температур (33%). Еще четверть (24%) рассказала о поломках элементов механизма очистки стекол – щеток, трапеции, омывателя. Также собственники отметили дефекты лакокрасочного покрытия или качества сборки кузовных панелей (16%), сбои в работе тормозов (14%) и проблемы с работой коробки передач (13,7%).

Дилеры указали, что владельцы китайских иномарок чаще всего обращаются к ним с проблемами с сенсорными дисплеями (43%), не запускающимся двигателем из-за низких температур (30%) и быстрой разрядкой аккумулятора – 26%. Кроме того, респонденты указали на случаи отказа системы ABS (22%), проблемы с борткомпьютером (22%), неполадки с кузовом и трансмиссией (17%), ухудшение управляемости (13%) и выход из строя топливного насоса (9%).

Тем не менее и дилеры, и автомобилисты отметили довольно низкую стоимость ремонтных работ китайских автомобилей. Так, на вопрос о стоимости ремонта почти половина дилеров (48%) ответили, что средний чек ремонтных работ у владельцев китайских иномарок составляет менее 20 000 рублей. 35% респондентов определили средний чек от 20 до 50 000 рублей, а 13% – от 50 до 80 000 рублей. Водители рассказали о больших тратах: 41% опрошенных водителей рассказали, что при поломках тратят на ремонт авто от 20 000 до 50 000 рублей, 27% респондентов тратят до 20 000 рублей, а четверть (23%) – от 50 000 до 80 000 рублей.

Оценка пользователей

Почти треть опрошенных пользователей и дилеров (29%) уверены, что владельцы китайских авто не старше 4-х лет сталкиваются с неисправностями в такой же степени как и обладатели иномарок из других стран. И 20% опрошенных считают, что владельцы китайских машин посещают автосервисы незначительно чаще, чем владельцы других брендов. Только 7% респондентов считают, что китайские авто ломаются ощутимо чаще других иномарок.

Больше трети опрошенных (39%) рассказали, что довольны эксплуатацией китайских автомобилей в зимний период и оценили свой опыт на 4 из 5 баллов. 31% оценили эксплуатацию китайских авто зимой на 5, а 23% – на 3 балла. Лишь около 6% считают опыт этого года неудовлетворительным (1-2 балла).

Улучшения автомобилей

Среди самых востребованных «зимних» опций, респонденты хотят видеть на своих авто электроподогрев рулевого колеса (39%), автономный отопитель (32%), высокий дорожный просвет (29%) и аккумулятор увеличенной емкости (28%). Одной четверти пользователей зимой не хватает электроподогрева зеркал заднего вида и лобового стекла (23%) и электроподогрев сидений (21%). Эти функции часто встречаются на китайских автомобилях.

Почти половина (45%) опрошенных дилеров указала, что в китайских автомобилях следовало бы доработать дворники, так как они часто замерзают в условиях нашего климатического пояса. Залипающие ручки дверей отметили 36% респондентов. Третье место разделяют отсутствие обдува ног в некоторых моделях, долгий прогрев двигателя и сбои бесключевого доступа (по 27%). Чуть менее одной пятой (18%) опрошенных выбрали внутреннюю обшивку салона, проблемы с открытием багажника, проблемы с аудиосистемой и неполадки с камерами обзора. Меньше всего (9%) респондентов беспокоят залитые на заводах масла, которые впоследствии могут загустеть на морозе, и работа электроники в автомобиле.