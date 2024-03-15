Аренда частных домов по России выросла за год на 22%

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проследили эту динамику за последние 12 месяцев по 82 регионам – по всем, где было достаточно объектов для анализа.

Самые дорогие дома сдаются, конечно, в Москве, где средняя ставка составляет 76 669 рублей в месяц (в выборку не включались элитные предложения). За столицей следуют два северных региона: Ямало-Ненецкий АО (72 291 руб./мес.) и Якутия (72 000 руб./мес.). Далее в рейтинге идут Московская область (68 970 руб./мес.), Санкт-Петербург (66 920 руб./мес.), республика Чечня (65 000 руб./мес.), Астраханская (61 500 руб./мес.), Ярославская (58 539 руб./мес.), Ленинградская области (58 090 руб./мес.) и Еврейская АО (55 000 руб./мес.).

Наиболее доступные дома в Кемеровской области – в среднем их можно снять всего за 18 115 рублей в месяц. Также – в республиках Мордовия (18 250 руб./мес.), Калмыкия (20 000 руб./мес.), Коми (20 666 руб./мес.), Алтайском крае (20 741 руб./мес.), Хакасии (21 071 руб./мес.), Чувашии (22 000 руб./мес.), Тыве (22 578 руб./мес.) и Курганской области (23 220 руб./мес.).

Средняя ставка по стране составляет 39 679 рублей в месяц за дом.