Спрос на новостройки с прошлого года сократился на 2%

С 2022 года снижение составило 38%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании Level Group.

Падение составило 2% по сравнению с 2023 годом и 38% по сравнению с 2022 годом. Несмотря на это, лидеры рынка недвижимости продемонстрировали рост продаж по сравнению с 2023 годом. Соответственно, спрос упал не по всему рынку, а у конкретных застройщиков, которые не входят в топ-10 строительных компаний.

Что касается предложения, то его снижение в феврале 2024 года было незначительным (0,9%), до 390 тыс. кв. м. На март анонсирован выход семи новых проектов. Цены на оба сегмента недвижимости практически не изменились. С начала года в проектах Level в большинстве корпусов снижение цены продажи на уровне 1-12%, у остальных лидеров рынка – рост на 1-11%.

Ранее стало известно, что ипотека в два раза дороже аренды. В марте 2024 в крупнейших городах РФ ипотечный платеж на вторичном рынке в 2,3 раза превышает стоимость аренды. Разрыв растет, так-как съемное жилье последние полгода дорожало медленнее ипотеки. Но при таком соотношении платежей в ближайшие кварталы более вероятен рост именно ставок аренды.

Наименее выгодно приобретать жилье в Казани – ипотека в 3 раза дороже: стоимость квадратного метра здесь самая высокая среди миллионников, при этом по уровню ставок столица Татарстана находится лишь в середине списка.