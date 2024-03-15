Какое хобби чаще всего перерастает в работу?

Служба исследований hh.ru выяснила у соискателей из Сибири, и, в том числе, Иркутской области, какой вид хобби чаще всего становился реальной работой с хорошим заработком.

Согласно результатам опроса hh.ru, у 23% работающих жителей Сибирского ФО, в том числе из Иркутской области, нынешняя профессия выросла из их хобби. Причем мужчины на 7% чаще женщин делают увлечения своей работой, приносящей доход. Интересно, что хобби может перерасти во что-то больше в равной степени как у молодых (23% респондентов в возрасте 18-24 лет заявили о такой практике), так и у взрослых (23% ответивших среди 55+)

Какие хобби чаще всего имеют шанс стать профессией:

Программирование (становится профессией программиста, разработчика, инженера ПО и пр. для 20% среди тех, у кого было такое хобби);

Механика и техника (становится профессией сисадмина, ремонтника, сервисного инженера для 18%);

Рисование (становится профессией дизайнера, художника, иллюстратора, архитектора, реставратора для 11%);

Писательство\литература (становится профессией журналиста, копирайтера, PR-менеджера, сценариста, писателя для 6%).

Две трети среди тех, у кого получилось превратить хобби в работу сообщили, что это было не сложно (67%), однако, 33% столкнулись с проблемами, главная из которых – недостаток опыта (68%) и отсутствие профессионального образования (41%), еще 37% заявили, что они не подошли работодателям по профессиональным критериям.

Каждый третий (31%) опрошенный заявил, что в целом доволен доходом, который он получает сейчас от хобби-работы, среди них преобладают работники сферы строительства (48%), ИТ-специалисты (39%), финансисты и бухгалтеры (38%), а также производственники (37%).

Отметим еще, что хобби принесло некоторым участникам опроса серьезный карьерный рост. Так, 9% стали владельцами собственного бизнеса, 8% – топ-менеджерами компаний, еще 16%, благодаря своим увлечениям, доросли до позиции руководителей отделов или менеджеров проектов, а 45% являются специалистами своих направлений на работе.

Исследование также выявило, что в 67% случаев люди, связавшие свою профессию с хобби, в целом довольны своим выбором (из них 39% полностью удовлетворены своим решением, еще 27% в общем довольны, но ожидают от своей карьеры большего). 23% пока не успели добиться того, чего хотели, а 8% планируют перейти в другую профессию, не связанную с хобби.