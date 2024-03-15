МТС приглашает иркутский бизнес на бесплатные вебинары по цифровизации производства, грузоперевозок и «удалёнке»

Бизнес Иркутской области, руководителей IT-направлений и управленцев, кто внедряет в работу компании дистанционные совещания и учёбу, планирует цифровизовать контроль за работой оборудования, МТС в марте приглашает на бесплатные вебинары (18+). Эксперты расскажут на примере «живых» кейсов, как современные цифровые технологии могут взять на себя часть функций, сэкономить расходы и сделать работу компании или организации более эффективной. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке.

19 марта в 15:00 (ирк) состоится вебинар Как не опоздать с переходом на электронные перевозочные документы . Эксперты МТС Алексей Квятковский и Валерий Каржицкий расскажут, зачем переходить на электронные путевые листы и транспортные накладные, какие существуют риски работы с перевозочными документами на бумаге, как посчитать экономическую целесообразность их внедрения ЭПД и многом другом. Также поделятся, как увязать в проекте телемедицину, электронные подписи, бортовые мультимедийные устройства.

20 марта в 16:00 (ирк) запланирован вебинар МТС Линк как способ дополнительного заработка для бизнеса . Спикер Юрий Дзендзюра расскажет об экосистеме сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, и поделится, как перевести все онлайн-взаимодействия на одну платформу, интегрировать ее с внешними сервисами, как и кому можно предлагать решения МТС Линк, сколько на этом можно заработать агенту.

26 марта в 18:00 (ирк) состоится вебинар К ак использовать платформу для онлайн-обучения и вебинаров в образовательных организациях . Представитель Университета Иннополис Сардана Слободчикова, эксперты Татьяна Федотова и Евгений Смирнов расскажут, как взаимодействовать дистанционно по API без потери качества, как сделать онлайн-обучение качественным и удобным, при этом экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий. Эксперты поделятся кейсами о том, как привлекать новых студентов и монетизировать знания. Новая вебинар-платформа обеспечена русскоязычной поддержкой 24/7 и гарантирует безопасность данных при коммуникациях. Вебинар будет полезен проректорам, руководителям учебных и методических отделов и отделов по информатизации.

27 марта в 18:00 (ирк) состоится вебинар Как перенести обучение и адаптацию сотрудников на отечественное ПО . Спикер Евгений Смирнов расскажет, проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов, обеспечить безопасность данных при обучении и ускорять и упрощать адаптацию коллег за счет вебинаров. Участники вебинара смогут создавать курсы и тренинги в удобном онлайн-формате и обеспечивать безопасность данных при обучении, а также сокращать время на администрирование с API и SSO.