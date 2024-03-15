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Жители Приангарья стали реже покупать автомобили по параллельному импорту

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В феврале потребительская активность жителей Иркутской области, как и по всей Сибири, оставалась на повышенном уровне конца прошлого года. Увеличение спроса ощутили представители туристической отрасли и общепита. Об этом говорится в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Повышенную активность покупателей фиксировали и в продуктовой рознице.

«Если говорить о крупных приобретениях, то в феврале отдельно можно отметить то, что жители нашего региона уже не так активно покупали автомобили, которые были привезены в Россию по параллельному импорту. Та же тенденция была отмечена и в соседнем Красноярском крае. Такое снижение интереса связано со значительным ростом стоимости как самих автомобилей, так и их технического обслуживания», – отметила заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Екатерина Моисеева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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