Благотворительные концерты Фонда Марины Седых собрали более 850 тысяч рублей на помощь детям

В честь 10-летия Фонда Марины Седых в Усть-Куте и Железногорске-Илимском состоялись благотворительные концерты, на которых было собрано более 850 тысяч рубелей. Средства пойдут на поддержку детей с ОВЗ.

Любую сумму на благотворительность смогли пожертвовать все желающие. Значительный вклад внес сам Фонд, а также сотрудники Иркутской нефтяной компании и местные жители.

Средства будут направлены на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в Усть-Кутском и Нижнеилимском районах. Для них закупят специализированное оборудование и лекарственные препараты, инвалидные коляски, ученические столы и стулья, развивающие игрушки. Также будет оплачен проезд детям и сопровождающим до места лечения и обратно.

Благотворительный фонд был основан в феврале 2014 года. За время существования Фонд реализовал проекты общей стоимостью 200 млн рублей, поддержку получили более 8000 человек.

– Мы организовали Фонд, потому что появилась острая необходимость решать срочные вопросы, которые по-другому просто не решались. Речь о людях, которые действительно попали в трудную жизненную ситуацию – пожары, болезни. Фонд был организован для этих целей. Потом он уже встал на ноги, и начал собственные программы. И если бы не жители Нижнеилимского и Усть-Кутского районов, наша работа не была бы такой яркой и насыщенной, – рассказала основатель фонда, генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.

Сегодня Фонд реализует благотворительные программы в сферах медицины и здравоохранения, образования, спорта, социальной поддержки населения и экологии на территориях присутствия ИНК. Цель работы Фонда помощь детям с ОВЗ, поддержка общественных и медицинских организаций, детского спорта, ветеранов войны и труда, пожилых людей, малоимущих и многодетных семей.

Для поддержки талантливых детей Фонд проводит творческие мероприятия среди детских и юношеских организаций, финансирует поездки на конкурсы и фестивали. Ежегодно сотни человек получают помощь в рамках программ: «День защиты детей!», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы!», «Здоровье – детям!». Поддержку Фонду оказывают более 1000 волонтеров.