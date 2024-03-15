Мошенники крадут мобильные номера

Получив доступ к телефону, злоумышленники могут зайти в онлайн-банк и вывести деньги или даже взять кредиты. Об этом «Известиям» сообщили в F.A.С.С.T., российском разработчике технологий для борьбы с киберпреступлениями.

– Для перехвата номера с использованием eSIM-профилей мошенникам нужен смартфон, поддерживающий подключение профиля eSIM, и скомпрометированная учетная запись жертвы в личном кабинете у оператора связи или в популярном государственном сервисе, – рассказали в F.A.С.С.T.

Начиная с осени 2023 года аналитики зафиксировали более сотни попыток входа в личные кабинеты клиентов в онлайн-сервисах только у одной финансовой организации. При этом за границей схема появилась не меньше года назад и уже активно используется преступниками.

В России таких попыток тоже станет больше, считают эксперты по кибербезопасности. Технология цифровых карт продолжает распространяться – ее поддерживает всё больше смартфонов, в том числе дешевые слабозащищенные устройства. Поэтому абонентам важно защищать свои мобильные номера.

Ранее специалисты рассказали, как мошенники обманывали жителей Иркутской области в преддверии 8 марта. Жертв аферисты завлекали скидками в 50%, а также низкими ценами на пышный букет цветов, парфюмерную продукцию, конфеты или плюшевые игрушки. Излюбленный маркетинговый прием: купи прямо сейчас два букета по цене одного, может обернуться потерей денежных средств.

Так на одной страниц в интернете можно найти букетик из 7 тюльпанов, который обойдется в 903 рубля, а из 101 тюльпана – 13 029 рубля. После выбора букета требуется заполнить контактные данные и адрес доставки, после чего произвести оплату по реквизитам мошенников.