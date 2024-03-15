Губернатор Иркутской области встретился с заслуженным артистом РФ Владимиром Вдовиченковым

Артист приехал в регион на съемки нового проекта.

В Приангарье создается историко-документальный проект «Тыловики». Это цикл из 9 короткометражных фильмов, по количеству панно в основании стелы «Иркутск – город трудовой доблести».

«Сцены с ним уже отсняты и сегодня мы поговорили о подвиге советского народа в те годы, о том, как важно показывать это людям, и особенно нашей молодежи. Обсудили с Владимиром Вдовиченковым и киноиндустрию нашего региона. Мы по-прежнему в числе лидеров по стране в части развития региональной кинематографии. Каждый год у нас снимают более 20 фильмов», – пишет губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.