В Иркутской области в праздничные дни дарили умные колонки и фитнес-браслеты

В качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей.

Электронные устройства по-прежнему остаются востребованным подарком к женскому празднику. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, с 4 по 8 марта продажи гаджетов выросли на 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. На предпраздничной неделе покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.

Картина потребления в Иркутской области в этот период также изменилась. Самыми быстрорастущими категориями продаж стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». Так, число покупок умных часов и фитнес‑браслетов выросло в 2 раза. В топе продаж — Infinix, Xiaomi, Amazfit. Традиционный лидер среди аксессуаров — беспроводные наушники — также показал рост: продажи увеличились в штуках на 49%. Здесь в списке наиболее частых покупок — Xiaomi, а также Gerffins.

Продажи умных колонок выросли на 350% в штуках. Чаще всего покупатели отдавали предпочтение разным моделям Яндекс Станций.

Категория смартфонов росла медленнее остальных и показала в преддверии праздников прирост на 57% в количественном эквиваленте.

«Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.