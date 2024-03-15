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Свой Банк выступил на конференции «Управление рисками в банковском секторе»

12-13 марта в Москве состоялась ежегодная практическая конференция «Управление рисками в банковском секторе». Свой Банк на форуме руководителей риск-подразделений ведущих российских кредитных организаций представляла Ольга Горюкова, директор Департамента управления рисками (CRO) — член Правления АО «Свой Банк». 

Ольга Горюкова приняла участие в панельной дискуссии на тему «Эффективность работы службы по управлению рисками (СУР): как организовать структуру и внедрить ключевые критерии эффективности», в рамках которой поделилась опытом Своего Банка, подчеркнула важность построения функциональной структуры службы риск-менеджмента и ее эффективного взаимодействия с бизнес-подразделениями банка, отметила роль ключевых риск-метрик в оценке качества работы СУР.

Эксперт Своего Банка также выступила с докладом на тему «Риск-правила и особенности принятия решения по заявкам в отношении заемщиков различных статусов» и рассказала о том, как в Своем Банке принимаются решения по заявкам на кредит под залог недвижимости, поступающим от потенциальных заемщиков — наемных работников, самозанятых, индивидуальных предпринимателей и физических лиц — собственников бизнеса. Также Ольга поделилась актуальными практическими подходами по проверке и верификации дохода клиента, настройке процессов управления рисками по залоговым кредитам с учетом актуальных регуляторных требований. 

«Участие в конференции — это возможность поделиться своим личным опытом, лучшими наработанными экспертными практиками и достижениями в развитии риск-менеджмента Своего Банка, а также узнать о новых прогрессивных подходах к управлению рисками, успешно реализуемых коллегами в других кредитных организациях», — отметила Ольга Горюкова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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