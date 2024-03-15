Насыщенная деловая программа ждет участников Байкальской строительной недели 21-22 марта 

21–22 марта на площадке Байкальской строительной недели эксперты обсудят главные вызовы для строительной отрасли Иркутской области в 2024 году. На повестке – вопросы цифровизации строительной отрасли, энергоэффективности и развития комплексного малоэтажного строительства на территории Иркутской области, инструменты комплексного развития территорий.

Главная тема – Комплексное развитие территорий Иркутской области.

В рамках деловой программы состоятся панельные дискуссии и круглые столы, охватывающие самые актуальные вопросы для строительной отрасли сегодня, встретятся ведущие федеральные и региональные эксперты, главные участники – строители и девелоперы.

Время проведения:

21.03.2024 с 12.00 до 18.00

22.03.2024 с 12.30 до 18.00



Место проведения: Иркутск, ул. Байкальская, 253а, Сибэкспоцентр

Ведущие игроки рынка совместно с представителями федеральной и региональной власти обсудят стратегические задачи комплексного подхода к развитию территорий, способствующего сохранению темпов ввода в эксплуатацию жилых, социальных и коммерческих объектов.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства строительства Иркутской области, Правительства Иркутской области, Российской гильдии управляющих и девелоперов. Подробнее на сайте РГУД.

Предварительная программа (скачать)

21 марта 12:30-14:00 Секция №1: Цифровизация строительной отрасли. Цифровизация строительной отрасли как требование времени. Цифровая вертикаль строительной отрасли Иркутской области объединит информационные системы и цифровые сервисы (ИС), взаимодействующие друг с другом, тем самым будут созданы условия для перевода и хранения всех строительных и градостроительных документов в цифру, перехода отрасли на новый уровень. Кто будет на секции: Министерство строительства Иркутской области, ОГБУ «Центр компетенций», ИРНИТУ, ИрГУПС, ДОМ.РФ

Организаторы: Министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области».

21 марта 14:00 – 16:00

Секция №2: Инструменты комплексного развития территорий Иркутской области Мастер-план — это пространственный документ, который определяет зоны застройки, расположения объектов, качества внешней среды. Однако он также должен являться инструментом комплексного развития экономики территории. Концептуальное проектирование территории, в составе мастер-плана или отдельно, является единым пониманием, какими механизмами можно воздействовать на территорию. Кто будет с нами работать на секции: Иркутская региональная организация Общероссийская творческая профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России»; Иркутский Национальный Исследовательский Технический университет, представители органов власти и местного самоуправления, строительной отрасли и локальные предприниматели.

Организаторы: ОГБУ «Центр компетенций».

21 марта 16:00 – 18:00 Секция №3: Энергоэффективность дома от А до G Энергоэффективность домов играет немаловажную роль в современном мире, где вопросы экологии и энергосбережения становятся все более актуальными. На секции рассмотрим каким должен и может быть энергоэффективный дом, какие методы стоит применить и как это на самом деле. Кто будет с нами работать на секции: представители Ассоциации застройщиков Иркутской области, Российской гильдии управляющих и девелоперов, АО «Иркутская электросетевая компания», Бюро Архитектуры и Дизайна KVADR, Девелоперская группа «Хрустальный», EST group, Группа компаний Б1, Компания TURKOV, «Грандстрой-девелопмент».

Организаторы: Ассоциация застройщиков Иркутской области.

22 марта 12:00 - 12:30 Торжественная церемония открытия выставки «Малоэтажная Сибирь»

22 марта 12:30 – 14:45

Секция №1 «Развитие комплексного малоэтажного строительства на территории Иркутской области» Развитие комплексного малоэтажного строительства – тренд последнего десятилетия. Какие ключевые решения, направленные на развитие малоэтажного жилищного строительства, работают сегодня в стране и в регионе? Мастер-план комплексного развития малоэтажной застройки и новые форматы девелопмента. Концепции развития инженерной инфраструктуры Иркутской городской агломерации. Кто будет с нами работать на секции: представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Российской гильдии управляющих и девелоперов, ведущих застройщиков Иркутской области, ДОМ.РФ, преподаватели и магистранты ВУЗов Иркутской области. Организаторы: Министерство строительства Иркутской области, Российская гильдия управляющих и девелоперов. 22 марта 14:46 – 16:15 Секция №2: Комплексное развитие туристских территорий: девелоперский подход Среди ключевых задач комплексного развития территории Иркутской области стоит задача развития туристического комплекса. Сегодня уже очевидно, что туризм последние десятилетия непрерывно развивается и диверсифицируется, став одним из крупнейших и быстрорастущих секторов экономики в мире. Развиваясь продуктивно как акт гостеприимства, туризм напрямую влияет на изменения в пользовательском опыте, что отражается на необходимости кардинальных изменений в инфраструктуре. Какая обеспечивающая инфраструктура необходима туристским территориям Иркутской области? Как развитие туристских территорий влияет на развитие малоэтажного строительства на территории Иркутской области? Какие перспективы применения технологий малоэтажного строительства в комплексных туристических инвестпроектах? Кто будет с нами работать на секции: представители органов власти и местного самоуправления, представители девелоперской отрасли и локальные предприниматели, преподаватели и магистранты ВУЗов Иркутской области. Организаторы: Министерство строительства Иркутской области, Агентство по туризму Иркутской области, Экспертный совет по туристским кластерам НП Российская гильдия управляющих и девелоперов. 22 марта 16:15 – 18:00 Секция №3: Комплексное развитие территории «Знаменское предместье»

Стратегическая сессия для застройщиков Иркутской области: этапы строительства, создания социальной и коммерческой инфраструктуры. Понимание и согласованность общих действий влияет на выбор пути: комплексное развитие на мировом уровне или локальный проект. Читайте также: Новому времени – «Новый босс». В Иркутске 20 февраля пройдет региональный бизнес-форум «Слата» приглашает на конференцию местных производителей

Кто будет с нами работать на секции: представители строительной отрасли Иркутской области, федеральные и региональные эксперты, магистранты и студенты ВУЗов и ССУЗов Иркутской области.

Организаторы: Управление комплексного развития и стимулирования в строительстве министерства строительства Иркутской области, НП Российская гильдия управляющих и девелоперов, Байкальский государственный университет. Стратегическая сессия для застройщиков Иркутской области: этапы строительства, создания социальной и коммерческой инфраструктуры. Понимание и согласованность общих действий влияет на выбор пути: комплексное развитие на мировом уровне или локальный проект.Кто будет с нами работать на секции: представители строительной отрасли Иркутской области, федеральные и региональные эксперты, магистранты и студенты ВУЗов и ССУЗов Иркутской области.Организаторы: Управление комплексного развития и стимулирования в строительстве министерства строительства Иркутской области, НП Российская гильдия управляющих и девелоперов, Байкальский государственный университет. Скачать подробную программу мероприятия



Байкальская строительная неделя – традиционная ежегодная деловая площадка и витрина достижений строительной отрасли Иркутской области.