Новости

Насыщенная деловая программа ждет участников Байкальской строительной недели 21-22 марта 

21–22  марта на площадке Байкальской строительной недели эксперты обсудят главные вызовы для строительной отрасли Иркутской области в 2024 году. На повестке – вопросы цифровизации строительной отрасли, энергоэффективности и развития комплексного малоэтажного строительства на территории Иркутской области, инструменты комплексного развития территорий.  

Главная тема – Комплексное развитие территорий Иркутской области. 

В рамках деловой программы состоятся панельные дискуссии и круглые столы, охватывающие самые актуальные вопросы для строительной отрасли сегодня, встретятся ведущие федеральные и региональные эксперты, главные участники – строители и девелоперы. 
Время проведения:  
21.03.2024 с 12.00 до 18.00
22.03.2024 с 12.30 до 18.00

Место проведения: Иркутск, ул. Байкальская, 253а, Сибэкспоцентр

Ведущие игроки рынка совместно с представителями федеральной и региональной власти обсудят стратегические задачи комплексного подхода к развитию территорий, способствующего сохранению темпов ввода в эксплуатацию жилых, социальных и коммерческих объектов.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства строительства Иркутской области, Правительства Иркутской области, Российской гильдии управляющих и девелоперов. Подробнее на сайте РГУД.

Предварительная программа (скачать)

21  марта 12:30-14:00

Секция №1: Цифровизация строительной отрасли. 

Цифровизация строительной отрасли как требование времени. Цифровая вертикаль строительной отрасли Иркутской области объединит информационные системы и цифровые сервисы (ИС), взаимодействующие друг с другом, тем самым будут созданы условия для перевода и хранения всех строительных и градостроительных документов в цифру, перехода отрасли на новый уровень.

Кто будет на секции: Министерство строительства Иркутской области,  ОГБУ «Центр компетенций», ИРНИТУ, ИрГУПС, ДОМ.РФ
Организаторы: Министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области».

21  марта 14:00 – 16:00

Секция №2: Инструменты комплексного развития территорий Иркутской области

Мастер-план — это пространственный документ, который определяет зоны застройки, расположения объектов, качества внешней среды. Однако он также должен являться инструментом комплексного развития экономики территории. Концептуальное проектирование территории, в составе мастер-плана или отдельно, является единым пониманием, какими механизмами можно воздействовать на территорию.

Кто будет с нами работать на секции: Иркутская региональная организация Общероссийская творческая профессиональная общественная организация «Союз архитекторов России»; Иркутский Национальный Исследовательский Технический университет, представители органов власти и местного самоуправления, строительной отрасли и локальные предприниматели.
Организаторы: ОГБУ «Центр компетенций».
 

21  марта 16:00 – 18:00

Секция №3: Энергоэффективность дома от А до G

Энергоэффективность домов играет немаловажную роль в современном мире, где вопросы экологии и энергосбережения становятся все более актуальными. На секции рассмотрим каким должен и может быть энергоэффективный дом, какие методы стоит применить и как это на самом деле.

Кто будет с нами работать на секции: представители Ассоциации застройщиков Иркутской области, Российской гильдии управляющих и девелоперов, АО «Иркутская электросетевая компания», Бюро Архитектуры и Дизайна KVADR, Девелоперская группа «Хрустальный», EST group, Группа компаний Б1, Компания TURKOV, «Грандстрой-девелопмент».
Организаторы: Ассоциация застройщиков Иркутской области.
 
22  марта 12:00 - 12:30  Торжественная церемония открытия выставки «Малоэтажная Сибирь»
 

22  марта 12:30 – 14:45 

Секция №1  «Развитие комплексного малоэтажного строительства на территории Иркутской области»

Развитие комплексного малоэтажного строительства – тренд последнего десятилетия. Какие ключевые решения, направленные на развитие малоэтажного жилищного строительства, работают сегодня в стране и в регионе? Мастер-план комплексного развития малоэтажной застройки и новые форматы девелопмента. Концепции развития инженерной инфраструктуры Иркутской городской агломерации.

Кто будет с нами работать на секции: представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Российской гильдии управляющих и девелоперов, ведущих застройщиков Иркутской области, ДОМ.РФ, преподаватели и магистранты ВУЗов Иркутской области.
 

Организаторы:  Министерство строительства Иркутской области, Российская гильдия управляющих и девелоперов.

22  марта 14:46 – 16:15 

Секция №2:  Комплексное развитие туристских территорий: девелоперский подход

Среди ключевых задач комплексного развития территории Иркутской области стоит задача развития туристического комплекса. Сегодня уже очевидно, что туризм последние десятилетия непрерывно развивается и диверсифицируется, став одним из крупнейших и быстрорастущих секторов экономики в мире. Развиваясь продуктивно как акт гостеприимства, туризм напрямую влияет на изменения в пользовательском опыте, что отражается на необходимости кардинальных изменений в инфраструктуре. Какая обеспечивающая инфраструктура необходима туристским территориям Иркутской области? Как развитие туристских территорий влияет на развитие малоэтажного строительства на территории Иркутской области? Какие перспективы применения технологий малоэтажного строительства в комплексных туристических инвестпроектах? 

Кто будет с нами работать на секции: представители органов власти и местного самоуправления, представители девелоперской отрасли и локальные предприниматели,  преподаватели и магистранты ВУЗов Иркутской области.

Организаторы:  Министерство строительства Иркутской области, Агентство по туризму Иркутской области, Экспертный совет по туристским кластерам НП Российская гильдия управляющих и девелоперов. 

22  марта 16:15 – 18:00

Секция №3: Комплексное развитие территории «Знаменское предместье» 
Стратегическая сессия для застройщиков Иркутской области: этапы строительства, создания социальной и коммерческой инфраструктуры. Понимание и согласованность общих действий влияет на выбор пути: комплексное развитие на мировом уровне или локальный проект.

Читайте также:

Новому времени – «Новый босс». В Иркутске 20 февраля пройдет региональный бизнес-форум
15 февраля 2024
«Слата» приглашает на конференцию местных производителей
22 ноября 2023

Кто будет с нами работать на секции: представители строительной отрасли Иркутской области,  федеральные и региональные эксперты, магистранты и студенты ВУЗов и ССУЗов Иркутской области.
Организаторы: Управление комплексного развития и стимулирования в строительстве министерства строительства Иркутской области, НП Российская гильдия управляющих и девелоперов, Байкальский государственный университет.
 
Байкальская строительная неделя – традиционная ежегодная деловая площадка и витрина достижений строительной отрасли Иркутской области.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мероприятия, конференции, семинары":
Все материалы сюжета (232)


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Туристический трафик на горнолыжных комплексах «Истлэнд» и «Гора Соболиная» вырос на четверть
Зачем туристу ехать в Иркутск?
Экспедиция звездных шефов отправляется на Байкал
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес