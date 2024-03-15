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Губернатор Иркутской области предложил в два раза увеличить единовременную выплату участникам СВО

Согласно Закону Иркутской области от 5 июля 2023 года № 82-оз «О денежной выплате участникам специальной военной операции» военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ и включенным в списки личного состава войсковой части, полагается – единовременная выплата 200 тысяч рублей. Поправки в закон предполагают увеличение выплаты до 400 тысяч рублей.

– Считаю правильным увеличить поддержку наших земляков, которые выбрали путь защиты Родины. Это наш долг – поддерживать военнослужащих и их семьи, – сказал глава региона Игорь Кобзев.

В случае принятия законопроекта, его действие будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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