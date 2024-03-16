Туристов предупредили об ухудшении ледовой остановки на Байкале

Повсеместное ухудшение ледовой обстановки наблюдается на водных объектах Иркутской области, в том числе на Байкале. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

«К ранее возникшим трещинам, разломам, нажимам, торосам добавляются новые. Эти явления необратимы. Соответственно, выезд и выход на такой лед смертельно опасны», – предупредили в ведомстве.

В частности, на Малом Море озера Байкал активно тает лед возле мысов Улан-Хада, Улирба, Уляхта, острова Хунык. Возникают многочисленные трещины ледового покрытия в разных местах.

В поселках Листвянка и Большое Голоустное толщина льда возле берега - 20 сантиметров. От мыса Кадильный до Бугульдейки проходит становая трещина.