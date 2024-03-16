Третий этап благоустройства Комсомольского парка проведут в Иркутске

В Иркутске в 2024 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» проведут третий этап благоустройства общественной территории Комсомольского парка, рассказали в пресс-службе мэрии.

Предусмотрено создание пешеходных тротуаров с малыми архитектурными формами и объектами инфраструктуры. В парке произведут укладку асфальта, тротуарной плитки, выполнят устройство велосипедной дорожки.

Запланировано озеленение: здесь посадят деревья и кустарники, обустроят газоны. Также смонтируют современное освещение и организуют зоны отдыха. Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны поставят контейнеры.

Для юных посетителей парка создадут качели. Кроме того, в рамках реализации проекта предусмотрен перенос памятника комсомольцам с последующей реставрацией.

Кроме того, планируется и четвертый, заключительный этап реконструкции.