Третий этап благоустройства Комсомольского парка проведут в Иркутске

В Иркутске в 2024 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» проведут третий этап благоустройства общественной территории Комсомольского парка, рассказали в пресс-службе мэрии.
Предусмотрено создание пешеходных тротуаров с малыми архитектурными формами и объектами инфраструктуры. В парке произведут укладку асфальта, тротуарной плитки, выполнят устройство велосипедной дорожки.
Запланировано озеленение: здесь посадят деревья и кустарники, обустроят газоны. Также смонтируют современное освещение и организуют зоны отдыха. Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны поставят контейнеры.
Для юных посетителей парка создадут качели. Кроме того, в рамках реализации проекта предусмотрен перенос памятника комсомольцам с последующей реставрацией.
Кроме того, планируется и четвертый, заключительный этап реконструкции.