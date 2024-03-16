Новости

В первый день выборов президента в Иркутской области проголосовали почти 30% жителей

Явка избирателей в Иркутской области на выборах президента России на 20:00 15 марта составила 29,52 % – на участки пришли 537 896 человек, сообщает региональный избирком.

«Лидерами по явке являются Катангский (53,11%), Нукутский (48,32%) Усть-Удинский (45,79%), Чунский (45,71%) районы», – говорится в сообщении.

Минимальная явка в Бодайбинском (23,29%), Иркутском (24,12%), Шелеховском (25,02%) районах.

В Иркутске на избирательные участки пришли 26,47% избирателей, в Ангарском городском округе – 27,06 %, Братске – 27,24%


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Туристический трафик на горнолыжных комплексах «Истлэнд» и «Гора Соболиная» вырос на четверть
Зачем туристу ехать в Иркутск?
Экспедиция звездных шефов отправляется на Байкал
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес