В первый день выборов президента в Иркутской области проголосовали почти 30% жителей

Явка избирателей в Иркутской области на выборах президента России на 20:00 15 марта составила 29,52 % – на участки пришли 537 896 человек, сообщает региональный избирком.

«Лидерами по явке являются Катангский (53,11%), Нукутский (48,32%) Усть-Удинский (45,79%), Чунский (45,71%) районы», – говорится в сообщении.

Минимальная явка в Бодайбинском (23,29%), Иркутском (24,12%), Шелеховском (25,02%) районах.

В Иркутске на избирательные участки пришли 26,47% избирателей, в Ангарском городском округе – 27,06 %, Братске – 27,24%