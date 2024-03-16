Новости

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области

В Приангарье с 15 по 17 марта 2024 года будет действовать режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Режим введен в связи с ухудшением погодных условий и в целях предупреждения ЧС, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области и объектов экономики», – говорится в сообщении.

Министерству жилищной политики и энергетики дано поручение организовать работу по созданию нормативных запасов топлива, своевременно привести в готовность силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах. 

 Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области необходимо обеспечить готовность сил и средств к своевременному реагированию на ухудшение дорожно-транспортной обстановки.

 Главам муниципальных образований области рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Туристический трафик на горнолыжных комплексах «Истлэнд» и «Гора Соболиная» вырос на четверть
Зачем туристу ехать в Иркутск?
Экспедиция звездных шефов отправляется на Байкал
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес