Новости

Впервые голосуют в Иркутской области 13 тыс. человек

Председатели участковых избирательных комиссий поздравляют каждого из них, кто пришел проголосовать и вручают памятный символический подарок от комиссии.

Практически на каждый избирательный участок приходят впервые голосующие, например в Ангарске таких 1883 человека, а в Саянске – более 200. Часто молодые люди приходят на избирательные участки вместе с родителями и голосуют всей семьей.

Напомним, что выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») – выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Туристический трафик на горнолыжных комплексах «Истлэнд» и «Гора Соболиная» вырос на четверть
Зачем туристу ехать в Иркутск?
Экспедиция звездных шефов отправляется на Байкал
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес