Явка в Иркутской области во второй день выборов составила 40%

16 марта проголосовали 736 733 избирателя. Об этом сообщает региональный избирком.

Явка избирателей в Иркутской области на выборах президента России 16 марта на 15:00 составила 40,41% (736 733 избирателя).

Лидерами по явке являются Катангский (63,83%), Нукутский (60,67%), Чунский (58,48%) районы.

Минимальная явка в Бодайбинском (34,65%), Иркутском (35,26%), Шелеховском (35,63%) районах.

В Иркутске на избирательные участки пришли 36,97% избирателей, в Ангарском городском округе – 36,59%, Братске – 38,26%.

Напомним, что выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») – выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.