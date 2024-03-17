Певица Лариса Долина проголосовала на избирательном участке в Братске

Певица, народная артистка России Лариса Долина приняла участие в выборах президента России. Свой голос за одного из кандидатов она отдала в городе Братске Иркутской области, где находится с гастролями. Об этом рассказал мэр Сергей Серебренников.

Пресс-служба администрации Братска

«Народная артистка Российской Федерации Лариса Александровна Долина на избирательном участке в гимназии №1 Братска. Она открепилась в Москве, чтобы сегодня вместе с нами участвовать в выборах Президента России. Лариса Александровна очень патриотично настроена», – отметил глава города.

Пресс-служба администрации Братска

Концерт артистки состоится на центральной сценической площадке города – ТКЦ «Братск-АРТ».