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Певица Лариса Долина проголосовала на избирательном участке в Братске

Певица, народная артистка России Лариса Долина приняла участие в выборах президента России. Свой голос за одного из кандидатов она отдала в городе Братске Иркутской области, где находится с гастролями. Об этом рассказал мэр Сергей Серебренников.

<p>Пресс-служба администрации Братска</p>

Пресс-служба администрации Братска

«Народная артистка Российской Федерации Лариса Александровна Долина на избирательном участке в гимназии №1 Братска. Она открепилась в Москве, чтобы сегодня вместе с нами участвовать в выборах Президента России. Лариса Александровна очень патриотично настроена», – отметил глава города.

<p>Пресс-служба администрации Братска</p>

Пресс-служба администрации Братска

Концерт артистки состоится на центральной сценической площадке города – ТКЦ «Братск-АРТ».


<p>Пресс-служба администрации Братска</p> <p>Пресс-служба администрации Братска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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