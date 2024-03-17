Центр изучения искусственного интеллекта появится в Иркутской области

Байкальский центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий появится в Иркутской области. С целью его создания подписал меморандум о сотрудничестве между правительством Иркутской области, Сбербанком и ИРНИТУ, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В своем Послании Федеральному Собранию президент страны уделил особое внимание применению технологий искусственного интеллекта, анонсировал новый национальный проект "Экономика данных". В рамках этого нацпроекта будут решаться задачи по формированию цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы», – подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что в Приангарье сегодня разработана Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, в которой также отражены технологии искусственного интеллекта.

Главными направлениями научно-исследовательской деятельности нового центра станут климатические изменения, безопасность, энергетика и гуманитарные технологии. В этом году организация займется проектом по сохранению Байкала, созданием сервиса по работе с обращениями граждан, а также по получению субсидий для сельхозтоваропроизводителей. Еще одно важное направление – прогнозирование лесных пожаров и паводков.