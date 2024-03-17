"Русал" в 2023 году увеличил продажи в Китай более чем в 2,5 раза

Компания также нарастила долю внутреннего рынка.

"Русал" по результатам 2023 года увеличил продажи в Китай более чем в 2,5 раза, до $2,8 млрд. В целом доля Азии в структуре продаж составила 38,4%, сообщает ТАСС.

– Увеличение физических продаж обеспечила успешная переориентация на азиатские рынки. Продажи "Русала" в Китай выросли более чем в 2,5 раза, доля Азии в целом в структуре продаж поднялась с почти 27% в 2022 году до 38,4% в 2023 году, – сообщили в пресс-службе "Русала".

В то же время доля внутреннего рынка, включая страны СНГ, также увеличилась и достигла 31,9%.

В компании напомнили, что 2023 год стал тяжелым для глобальной алюминиевой отрасли из-за падения биржевых цен до трехлетних минимумов. Одновременно компания оказалась под растущим давлением из-за геополитической напряженности.

Как следует из годовой отчетности по МСФО, компания по результатам 2023 года реализовала 4,153 млн тонн алюминия и сплавов, что на 6,6% выше показателя за 2022 год. Выручка компании в 2023 году снизилась на 13%, до $12,2 млрд, cкорректированная EBITDA сократилась на 61,2%, до $786 млн. Чистая прибыль упала на 84,3%, до $282 млн. Выручка в Азии выросла на 25%, до $4,7 млрд, в то же время в Европе снизилась на 32%, до $3,4 млрд.

«Русал» также раскрыл в годовой отчетности, что использует котировки на алюминий не только традиционной LME, но и Шанхайской фьючерсной биржи. В предыдущих отчетах компании китайская биржа не упоминалась, отмечает «Коммерсант». «Цена в контракте зависит от котировок в момент заключения сделок, – поясняют в "Русале". – Ценообразование на рынках вне Китая по-прежнему привязано к LME». В «Русале» добавили, что, как и другие российские компании, он был вынужден переориентировать продажи на восток из-за ограничений на премиальных западных рынках.

Напомним, что в августе 2022 года «Русал» стал первой компанией, разместившей на российском рынке облигации в китайских юанях. Тогда дебютное размещение вызвало ажиотаж среди инвесторов. Также в августе 2022 компания первой разместила облигации в дирхамах.