Иркутяне рассказали, чем планируют заняться на пенсии

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, чем планируют заниматься жители Иркутска после выхода на пенсию. Результаты есть у SIA.RU.

«25% иркутян мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, так как не видит жизни без работы – таковых 17%. Каждый седьмой, или 16%, посвятит высвободившееся время даче», – выяснили исследователи.

Кроме того, 12% горожан планируют уделять время спорту. 7% рассчитывают, что на пенсии им удастся отдохнуть, 6% намереваются помогать воспитывать внуков.

У мужчин на первом месте среди планируемых активностей работа, у женщин – путешествия. Заниматься спортом или просто отдыхать чаще хотят мужчины. Посвятить время хобби и внукам – женщины.

В опросе приняли участие экономически активные граждане старше 45 лет.