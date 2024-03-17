Жителей Иркутской области штрафуют за выезд на лед Байкала

На Байкале в районе Большого Голоустного инспекторы ГИМС и нацпарка провели патрулирование территории, сотрудники природоохранной прокуратуры, гостехнадзора, рыбоохраны, администрации организовали беседы с отдыхающими и рыбаками и составили протоколы в связи с незаконным выездом на лед. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Многочисленным нарушителям были вынесены предупреждения с требованием незамедлительно убрать авто со льда. Порядка 10 водителей заплатят штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей. Несколько граждан – за использование прибрежной защитной полосы водоема, водоохранной зоны с нарушением ограничений. Штраф – от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Проверены и суда на воздушной подушке. За управление м/судами, не зарегистрированными установленным порядком, положен штраф от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.

Напомним, 37-ым пунктом Правил охраны жизни людей на водных объектах региона проезд транспорта вне ледовой переправы запрещен. Риск происшествий из-за активного таяния льда высок. Ответственно относитесь к вопросам личной безопасности.