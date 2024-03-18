Четыре крупных инвестпроекта в сфере фармакологии реализуют в Иркутской области

Перспективы реализации в Иркутской области крупных инвестиционных проектов обсудили во время рабочей встречи губернатор Игорь Кобзев и президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Мы запускаем четыре новых блока, десять новых линий в городе Братске по производству фармсубстанций. Это очень важно, потому что если мы не производим собственных фармсубстанций, то мы не можем говорить о лекарственном суверенитете», – уточнил Викрам Пуния.

Также на встрече было озвучено, что в ближайшее время на предприятии в Иркутске начнется выпуск бронхолитических лекарственных препаратов, применяемых при лечении астмы и хронической обструктивной болезни легких.

В рамках выполнения задачи правительства РФ по импортозамещению до конца года в Иркутске начнет работу новое производство стерильных лекарственных форм в ампулах и шприцах. Ассортимент будущей продукции включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, так как направлен на профилактику и лечение распространенных и социально значимых заболеваний.

Еще два инвестиционных проекта предполагают строительство в Иркутске завода упаковочных материалов и нового производства лекарственных препаратов аптечного сегмента.

«В общей сложности в настоящее время в рамках уже реализуемых социально значимых проектов мы инвестируем в развитие Иркутской области более 3 млрд рублей, а с учетом полученной сегодня поддержки наших новых предложений со стороны Губернатора и мэра Иркутска в перспективе ближайших двух лет дополнительно инвестируем в создание импортозамещающих производств по меньшей мере 2 млрд рублей, что в совокупности позволит создать более 300 новых рабочих мест», – резюмировал Викрам Пуния.