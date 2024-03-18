Опубликован ESG-рэнкинг российских компаний: кто в лидерах?

Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало ESG-рэнкинг российских промышленных компаний, оценивающий их результаты в ключевых сферах устойчивого развития (исследование есть у SIA.RU). Кто вошел в число лидеров? Насколько актуальна «зеленая» повестка для российских предприятий в новых условиях? И что эксперты думают об устойчивом развитии иркутских компаний? Об этом – в нашем материале.

Кто в лидерах?

Лидером рэнкинга стал российский энергохолдинг Эн+, на втором месте – энергогенерирующая компания ЭЛ5-Энерго, на третьем – Новолипецкий металлургический комбинат. Также в топ-5 вошли компания ФосАгро и нефтегазовая компания Лукойл.

Всего в рейтинге приняли участие 72 крупнейшие публичные компании РФ, присутствующие в котировальных листах Московской биржи и публично разместившие отчёты по устойчивому развитию с 1 января 2023 года по 1 декабря 2023 года. При этом 38% представленных в рэнкинге компаний из энергетической отрасли, 22% – металлургии, 12% – нефтегазовой отрасли, 11% – химической промышленности, 10% – транспорта.

– Большинство компаний рэнкинга входит в международные цепочки поставок, – подчеркивается в исследовании НРА. – Это подразумевает выполнение требований в области ESG. Запросы партнеров, инвесторов, бирж из дружественных стран будут стимулировать экспортеров к дальнейшему внедрению ESG-повестки. Среди них наиболее требовательны к экологическим воздействиям страны Юго-Восточной Азии, где уже сформированы стратегии декарбонизации, механизмы углеродного регулирования и раскрытия нефинансовой отчетности.

Источник: НРА

Рэнкинг НРА сформирован на основе анализа 54 показателей: 18 в сфере экологии, 18 – социальной среде и 18 в области корпоративного управления. В отчете НРА уточняется, что основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ стал лидером в каждой из указанных сфер.

Директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов отметил:

– Эн+ уже многие годы находится в лидерах среди российских компаний в области ESG, первой заявила амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Группа продолжит активную работу и внедрение лучших методов корпоративного управления, экологических и социальных практик для сохранения ведущих позиций в сфере устойчивого развития.

«Актуально для государства и бизнеса»

Несмотря на смену фокусов в российской экономике, тематика ESG остается востребованной и актуальной для государства, регионов и бизнеса, считает Андрей Мочалов, директор практики ESG, Strategy Partners.

– Рост ESG-требований и стимулов со стороны государства, развитие ESG-стандартов для доступа на экспортные рынки дружественных стран и внутренние социальные и экологически вызовы формируют потребность в развитии ESG-практик, – отмечает эксперт.

По его словам, в Иркутской области внимательно следят за развитием ESG-повестки на национальном уровне и в тесном сотрудничестве с бизнесом развивают ESG-практики. Регион сталкивается с существенным экологическими и социальными вызовами, но, в то же время, у региона есть и сильные стороны: Иркутская область занимает ведущие позиции по развитию электротранспорта в РФ, в том числе за счет поддержки лидера ESG-рэнкинга российских промышленных компаний – Группы Эн+.

– Группа Эн+ является важным глобальным и национальным игроком на рынке низкоуглеродных решений – это и возобновляемые источники энергии (ВИЭ), и низкоуглеродный алюминий (99% алюминия производится с использованием ВИЭ), – подчеркивает Андрей Мочалов. – ESG – стратегический приоритет компании, интегрированный в корпоративную стратегию. Так, за 2022 год компания выделила 16,6 млрд руб. на охрану окружающей среды и 3,6 млрд руб. на социальные инвестиции в регионах присутствия, в том числе в Иркутской области.

«ESG-повестка дисциплинирует»

– После 2022 года были большие опасения, что ESG-повестка перестанет быть актуальной, – отмечает Надежда Грошева, декан САФ менеджмента ИГУ. – Но этого не случилось.

По мнению эксперта, европейская модель ESG была нацелена не только на повышение экологической и социальной ответственности компаний, но и на недобросовестную конкуренцию с предприятиями развивающихся стран.

– Эта повестка была достаточно дискриминирующей для наших компаний. Именно поэтому параллельно с использованием западных метрик в России активно развивались отечественные метрики оценки экологичности, социальной ответственности и качества корпоративного управления.

Как подчеркивает Надежда Грошева, актуальность повестки сегодня подтверждается тем, что Центральный Банк России рекомендовал эмитентам раскрывать свою информацию в направлении ESG. В проекте «Лидеры России» составляется ESG-рэнкинг компаний.

– Для Иркутской области ESG-повестка актуальна, у нас несколько компаний-лидеров в этом направлении, – говорит эксперт. – Например, компания Эн+: они были первыми, кто вышел на международные рынки с «зелёным» алюминием. «Зелёная» энергетика – важный тренд для нашего – не самого экологически благоприятного – региона. Эн+ в принципе были одними из первых в России, кто стал работать по направлению устойчивого развития. Хотя в регионе есть и другие компании, например, Иркутская нефтяная, которые тоже очень активно продвигают ESG-политику – как для себя, так для своих контрагентов.