«Это не решит проблему контрафакта, но приведет к росту цен». Эксперты – о маркировке стройматериала

Эксперимент по маркировке стройматериалов стартовал в России с 15 марта. Региональные эксперты сомневаются в его эффективности. Они считают, что расходы добропорядочных производителей вырастут, при этом основной канал сбыта контрафакта – строительные рынки – экспериментом никак не будет затронут.

Напомним, с 15 марта в России стартовал эксперимент по маркировке отдельных видов строительных материалов. Участие в эксперименте добровольное, товары будут отслеживать с помощью средств маркировки системы «Честный знак». В эксперименте смогут поучаствовать производители цемента, бетонных и строительных сухих смесей, строительных растворов, импортеры стройматериалов и организации оптовой и розничной торговли. Решение принято из-за растущего уровня нелегальной продукции.

Руководитель технического отдела «Байкальского газобетона» Александр Суходолов отмечает, что тема контрафакта на иркутском рынке остро не стоит. «Нет такого большого количества производителей как на западе, нет и большого количества контрафакта». Эксперт уверен: проведение эксперимента повлечет за собой в будущем дополнительные расходы для производителей.

Региональные застройщики также подтверждают, что для них тема маркировки неактуальна, потому что «поставщики предоставляют все сертификаты».

«Мы выступали с самого начала обсуждения проекта против введения этого эксперимента в таком виде, как и некоторые профессиональные ассоциации, например, Союз производителей сухих строительных смесей», – комментирует Леонид Лось, руководитель службы корпоративных коммуникаций Регион КНАУФ Россия и Беларусь.

Эксперт сомневается, что эксперимент будет эффективным в части борьбы с контрафактной продукцией. «Предполагается, что считывание QR-кода товара будет производиться через кассу в розничных точках продаж, – поясняет он. – Однако приобретение сухих строительных смесей через этот канал продаж составляет лишь 30% от общего объема потребления. К тому же, это крупные DIY-сети и строительные магазины, которые имеют в основном прямые контракты с крупными производителями и постоянно следят за качеством продукции, что сводит практически к нулю возможность сбыта через этот канал фальсифицированной и контрафактной продукции».

При этом эксперт отмечает, что проблема контрафакта существует, но экспериментом не затронут основной канал сбыта подобного товара – строительные рынки, торговля на которых происходит в основном без каких-либо документов и за наличный расчёт.

Могут, по мнению Леонида, возникнуть и чисто технологические сложности.

«Основной объем потребления сухих смесей составляют прямые поставки производителей застройщикам на объекты строительства, где наличие QR-кода на упаковке не контролируется. Более того, в этих условиях его считывание невозможно реализовать. Технически сложно организовать и само нанесение QR-кода на потребительскую упаковку, поскольку сухие строительные смеси чаще всего упакованы в бумажные мешки. Это не позволяет нанести качественно маркировочный QR-код на упаковку. От производителя необходимость нанесения маркировки потребует дополнительного оснащения производственных линий, установки программного обеспечения, что неизбежно приведет к снижению производительности линий, увеличению себестоимости продукции и, как следствие, к увеличению отпускной цены», – резюмирует эксперт.