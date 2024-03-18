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Явка на выборах 2024 года в Иркутской области составила почти 60%

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На избирательные участки явились 1,09 млн человек. Данные приводит региональный избирком. Общая федеральная явка избирателей составила 74,22%.

Явка избирателей на выборах президента России в Иркутской области, по данным на 17 марта, составила 59,91% (1 090 998 человек). Лидерами по явке стали Баяндаевский (80,85%), Нукутский (79,96%) и Эхирит-Булагатский (79,57%) районы.

Наименьшая явка наблюдается в Усть-Кутском (54,18%), Шелеховском (54,51%) и Тайшетском (54,61%) районах.

В Иркутске проголосовали 55,89% избирателей, Ангарском городском округе – 54,81%, Братске – 58,15%.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, явка «оказалась самой высокой за последние годы».

Напомним, что выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») – выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Выборы президента России - 2024
Явка на выборах 2024 года в Иркутской области составила почти 60%
Как голосовали жители Иркутской области на выборах 2024 года?
Явка в Иркутской области во второй день выборов составила 40%
Все материалы сюжета

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