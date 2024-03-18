Что будет с рублем после выборов?

Экономисты настроены оптимистично. Об этом пишут «Известия».

Выборы президента РФ продлились три дня – с 15 по 17 марта 2024 года. Завершается подсчет голосов. В преддверии важного события российская валюта незначительно подешевела к доллару и евро. Однако резкого ее ослабления и скачков курса после выборов большинство аналитиков не ждут.

Мощные факторы, которые продолжат поддерживать национальную валюту в ближайшие месяцы, – жесткая денежно-кредитная политика Банка России и продажа выручки экспортерами. На ближайшем заседании ЦБ 22 марта эксперты не ждут изменения направления денежно-кредитной политики регулятора. С большой долей вероятности ставка сохранится на уровне 16%, что продолжит поддерживать рубль.

– В конце марта экспортеры должны проводить налоговые платежи в бюджет, которые в марте составят около 2 трлн рублей, что почти в два раза больше, чем в феврале, и незначительно меньше, чем в январе. Это будет положительно влиять на динамику курса, и рубль может укрепиться до 88-89 рублей за доллар. Далее в апреле влияние налогового периода закончится, что может привести к ослаблению курса и закреплению в диапазоне 90-92 рубля за доллар и 100-102 рубля за евро, – указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл».

Напомним, что выборы президента России проходили 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») – выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.