Стоимость квадратного метра в новостройках снизилась в Москве, Петербурге и Краснодаре

На 2,2%, 2,1% и 0,8%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Эксперты компании представили рейтинг крупнейших городов России по изменению средней стоимости квадратного метра в новостройках. Только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре средняя цена за последний месяц показала отрицательную динамику – на 2,2%, 2,1% и 0,8%.

В других крупнейших городах России тренд на снижение средней стоимости квадратного метра экспертами пока не отмечен.

В лидерах месячного роста средней стоимости квадратного метра в новостройках: Новосибирск (+3,3%), Екатеринбург (+3%), Пермь (+2,8%), Уфа (+2,7%) и Казань (+2,6%). Также в десятке лидеров: Воронеж (+2,5%), Ростов-на-Дону (+2%), Самара (+1,9%), Красноярск (+1,4%) и Омск (+1,2%). В целом по всем городам России за аналогичный период средняя цена квадратного метра в новостройках выросла на 2,9%.

Ранее стало известно, что ипотека в два раза дороже аренды. В марте 2024 в крупнейших городах РФ ипотечный платеж на вторичном рынке в 2,3 раза превышает стоимость аренды. Разрыв растет, так-как съемное жилье последние полгода дорожало медленнее ипотеки. Но при таком соотношении платежей в ближайшие кварталы более вероятен рост именно ставок аренды.

Наименее выгодно приобретать жилье в Казани – ипотека в 3 раза дороже: стоимость квадратного метра здесь самая высокая среди миллионников, при этом по уровню ставок столица Татарстана находится лишь в середине списка.