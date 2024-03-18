Индекс МосБиржи закрылся на 3300 п. Что дальше?

Индекс МосБиржи закрыл неделю ровно на 3300 п. Годовой тренд вверх и важные технические поддержки предполагают продолжение роста рынка акций, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

– На фоне выборов фондовая активность в пятницу была пониженная, но сегодня внутриполитический фактор уже неактуален — по итогам голосования победу одержал президент Владимир Путин. Определенность играет за фондовых быков, и тренд рынка акций вверх наверняка продолжится, – подчеркивают эксперты БКС.

С технической точки зрения на днях состоялся тест сверху области поддержки, что ранее выступала полугодовым сопротивлением — 3300 п.

– Выход из боковика 3000–3300 п. вверх открывает дальнейший потенциал роста, а откат индекса формирует дополнительные возможности для пополнения портфелей акций под перспективу выше 3600 п., – поясняют специалисты.