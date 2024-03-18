За кого голосовали жители Иркутской области?

Явка в регионе составила 63,17%, проголосовали 1 147 021 человек. Об этом сообщает избирком Приангарья.

Голоса распределились следующим образом:

Владимир Путин (самовыдвижение) – 83,89%;

Владислав Даванков («Новые люди») – 5,46%;

Николай Харитонов (КПРФ) – 4,69%;

Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,55%.

Лидерами по явке стали Аларский (89,61%), Эхирит-Булагатский (86,59%) и Баяндаевский (85,88%) районы.

Напомним, что выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») – выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.