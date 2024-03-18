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ИНК объявляет конкурс экологических рассказов «Большая маленькая Лена»

Молодежный совет Иркутской нефтяной компании (ИНК) объявляет второй конкурс экологических рассказов «Большая маленькая Лена».

Участие в конкурсе могут принять учащиеся 5-9 классов Киренского и Усть-Кутского районов. Школьники могут попробовать себя в роли писателей и сочинить истории о различных обитателях Приленья — птицах, рыбах, животных, с опорой на реальные научные факты.

Работы будут оценивать по нескольким критериям: информативность, креативность, образность языка и динамика сюжета. По рассказам победителей создадут комиксы.

Заявки на участие можно направить на электронный адрес prosever@irkutskoil.ru до 10 мая. Подробнее – в положении о Конкурсе.  

Молодежный совет ИНК активно работает со школьниками, студентами и молодыми специалистами. По итогам конкурса прошлого года был создан сборник комиксов, который презентовали на Байкальском международном риск-форуме, в образовательных учреждениях, библиотеках и культурно-досуговых центрах. В рамках конкурса также прошли мастер-классы по созданию комиксов, написанию текстов и экоуроки о природе Приленья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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