ИНК объявляет конкурс экологических рассказов «Большая маленькая Лена»

Молодежный совет Иркутской нефтяной компании (ИНК) объявляет второй конкурс экологических рассказов «Большая маленькая Лена».

Участие в конкурсе могут принять учащиеся 5-9 классов Киренского и Усть-Кутского районов. Школьники могут попробовать себя в роли писателей и сочинить истории о различных обитателях Приленья — птицах, рыбах, животных, с опорой на реальные научные факты.

Работы будут оценивать по нескольким критериям: информативность, креативность, образность языка и динамика сюжета. По рассказам победителей создадут комиксы.

Заявки на участие можно направить на электронный адрес prosever@irkutskoil.ru до 10 мая. Подробнее – в положении о Конкурсе .