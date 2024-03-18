Иркутская область за два месяца 2024 года на 176% нарастила ввод жилья

Общий объем ввода жилья в регионе за два месяца 2024 года составил 379,7 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 176% от аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.

За два месяца было введено 53,5 тыс. квадратных метров в многоквартирных домах и 326,7 тыс. квадратных метров индивидуального жилищного строительства. В пятерку лидеров по вводу жилья среди муниципалитетов Приангарья входят Иркутский район (214,9 тыс. кв. м.), город Иркутск (40,6 тыс. кв. м.), Шелеховский район (24,2 тыс. кв. м.), город Ангарск (23,5 тыс. кв. м.), Усольский район (7,1 тыс. кв. м.).

– Ввод жилья в Иркутской области обеспечивается благодаря комплексному подходу к развитию строительной отрасли. В Приангарье активно реализуются национальные проекты, направленные на улучшение жилищных условий граждан, – отметил Александр Галкин.

Напомним, всего в 2024 году в Иркутской области планируется ввести 1,25 млн. квадратных метров жилья.