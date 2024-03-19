Альфа-Банк расширил возможности сервиса «Индикатор риска» для предпринимателей

Теперь все клиенты, подключенные к сервису «Индикатор риска», могут выбрать систему налогообложения, что позволит им получить более точный и персонализированный расчет уровня риска.

«Индикатор риска» — это сервис, который проводит ежедневный мониторинг по 6 индикаторам и заранее сообщает о возможных проблемах, предупреждает риски блокировки интернет-банка и карт по 115-ФЗ.

Чтобы выбрать систему налогообложения необходимо зайти в интернет-банк Альфа-Бизнес, перейти на страницу «Индикатор риска» и выбрать один из вариантов налогообложения и сохранить. Индикаторы обновятся на следующий день. Можно выбрать общую система налогообложения (ОСН), упрощенную систему налогообложения (АУСН/УСН), патентную система налогообложения (ПСН), налог на профессиональный доход (ПНД) или единый сельхозналог (ЕСХН).

«Сервис «Индикатор риска» отслеживает изменения законодательства и предупреждает риски блокировки. Новый функционал поможет предпринимателям еще точнее анализировать свои финансовые риски и принимать обоснованные решения. Мы стремимся глубже персонализировать сервисы, чтобы обеспечить нашим клиентам лучший опыт», — рассказала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Подключить сервис и узнать подробнее можно на сайте Альфа-Банка.