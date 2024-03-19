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Альфа-Банк выплатит 100 тысяч рублей каждому сотому предпринимателю за открытие бизнеса

Чтобы получить деньги на развитие бизнеса, необходимо зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет с бесплатным обслуживанием в Альфа-Банке с 11 по 31 марта 2024 года. Каждый сотый бизнесмен впервые открывший бизнес в Альфа-Банке получит 100 тыс. рублей на свой счет.

«Мы постоянно заботимся о наших клиентах, предлагая им лучшие и удобные решения. В этот раз мы выдадим по 100 тысяч рублей на развитие бизнеса чтобы у предпринимателей была возможность сделать свои первые шаги в бизнесе даже без первоначальных вложений», — рассказала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчётных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Зарегистрировать бизнес можно онлайн без посещения офиса. В банке также бесплатно оформят полный пакет документов для регистрации ИП или ООО с одним учредителем, выдадут электронную подпись, отправят документы в ФНС, откроют расчетный счет и подключат бухгалтерию.

Подробнее об условиях акции – на сайте Альфа-Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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