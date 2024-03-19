Альфа-Банк запустил вертикальные карты с прозрачным логотипом

Альфа-Банк запустил первые в мире вертикальные карты с прозрачными элементами и логотипом в виде буквы А. Карта сохранила фирменную особенность — данные клиента размещены на обороте и скрыты от посторонних при оплате покупок.

«Мы привыкли менять стандарты в индустрии. Четыре года назад мы запустили нашу самую популярную красную Альфа-Карту в лаконичном дизайне. Ее можно узнать мгновенно — благодаря цвету и отсутствию лишних элементов. Она стала ориентиром для многих банков и не только.

Сейчас мы все чаще носим карты вертикально — в чехле смартфона. Мы учли эту тенденцию и выпустили карту, которая больше, чем просто банковская карточка. В ней впервые сочетаются вертикальный формат и симметричные прозрачные элементы с большой буквой А в центре. Это производит wow-эффект», — поделился Алексей Гиязов, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка.

Первой банк обновил самую популярную — дебетовую Альфа-Карту. В планах — новый дизайн для других карт, в том числе, флагмана — кредитной карты «Год без %».