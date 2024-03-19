Доля сделок без ипотеки растет в Москве

В феврале их доля снизилась до 52% – на 19 п.п. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании Level Group.

Доля ипотечных сделок от общего объема зарегистрированных ДДУ на московском рынке в феврале составила 52%, неипотечных – 48%. В соответствующем периоде 2023 года соотношение было равным 73% и 27% соответственно.

Прослеживается также падение количества выданных ипотечных сделок на рынке недвижимости Москвы: в феврале показатель снизился на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее стало известно, что ипотека в два раза дороже аренды. В марте 2024 в крупнейших городах РФ ипотечный платеж на вторичном рынке в 2,3 раза превышает стоимость аренды. Разрыв растет, так-как съемное жилье последние полгода дорожало медленнее ипотеки. Но при таком соотношении платежей в ближайшие кварталы более вероятен рост именно ставок аренды.