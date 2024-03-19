Проект Иркутской нефтяной компании вышел в финал премии «HR-бренд»

Проект Иркутской нефтяной компании (ИНК) «Голос сотрудника» вышел в финал премии «HR-бренд».

Комплексный проект «Голос сотрудника» предусматривает формирование культуры открытого диалога и улучшения процессов на основе мнений. Разработка позволяет получить обратную связь от сотрудников и увеличить эффективность рабочих процессов.

На премию было подано 127 заявок, в шорт-лист вошли 59 финалистов. Проекты представлены в 7 основных и 7 специальных номинациях. Победителей определят 29 мая.

Премия «HR-бренд» является одной из самых известных и авторитетных в HR-сообществе России. Организатором выступает платформа hh.ru, крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента. Участниками конкурса ежегодно становятся представители крупного бизнеса – Сбер, Сибур, Норникель, Мегафон, МТС и другие.

Награды вручаются за лучшие проекты по работе с сотрудниками и кандидатами. Целями являются продвижение современных методов привлечения сотрудников, оценка и признание HR-брендинговых проектов и обмен опытом.

ИНК в 2023 году вошла в ТОП-5 среди лучших работодателей ТЭК и одновременно разместилась на 64-м месте в ТОП-100 лучших работодателей России рейтинга HeadHunter среди крупнейших компаний с численностью более 5000 сотрудников. В этой категории ИНК стала единственной компанией Иркутской области.