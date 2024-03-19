Русал начал продажи нового поколения цилиндрических слитков MaxiFlow 2.0

Строительная отрасль является одной из самых динамичных в российской экономике и нуждается в технологическом развитии. Вице-премьер Марат Хуснуллин утверждает, что алюминий является инновационным решением для строительных проектов. Алюминиевая отрасль является стратегически важной для строительной, поскольку четверть алюминия в России используется в строительстве. Поэтому компании, занимающиеся алюминием, приоритетно разрабатывают продукты, повышающие эффективность строительных комплексов.

Жилищное строительство в России растет, несмотря на пандемию и санкции. Прогнозируется, что в этом году рост жилищного строительства продолжится, что повлечет за собой повышенное потребление строительных материалов. Для развития отрасли строительства необходимо использование новых материалов и технологий.

Марат Хуснуллин на выставке-форуме «Россия» отметил, что алюминий является инновационным решением для строительства, благодаря своим функциональным и экологичным свойствам. Алюминиевые конструкции в строительстве становятся все более популярными, особенно из-за их зеленых характеристик - легкость, энергоэффективность, эстетичность и безопасность для окружающей среды. Алюминиевая отрасль востребована в строительстве и является материалом будущего.

Потребление алюминия в России в 2023 году увеличилось на 21%, причем строительство стало основной отраслью, потребляющей этот металл. Эти цифры подтверждают стратегическую взаимозависимость строительной и алюминиевой отраслей. Поэтому алюминиевые компании приоритетно работают над разработкой эффективных решений для строительного комплекса

РУСАЛ начала продажу нового поколения цилиндрических слитков MaxiFlow 2.0, предназначенных для экструзионного производства. После успешных промышленных испытаний, компания начнет коммерческую поставку слитков своим клиентам. MaxiFlow является одним из самых популярных продуктов РУСАЛа. Слитки используются переработчиками первичного алюминия для создания оконных и дверных профилей, оформительских элементов для архитектуры и дизайна.

MaxiFlow сочетает высокую прочность, соответствующую международным стандартам, и возможность максимально быстрого экструзионного процесса. В сравнении с обычными слитками серии 6XXX, MaxiFlow позволяет увеличить скорость экструдирования на 10-25%, что ускоряет производственный процесс.

MaxiFlow 2.0 будет обладать преимуществами своего предшественника, позволяя повысить скорость экструдирования на 10-15% при производстве конечной продукции.

Продажи MaxiFlow растут год от года: с 2019 по 2023 годы они увеличились более чем на 60%. Сейчас MaxiFlow составляет более 70% всех поставляемых РУСАЛом цилиндрических слитков. Использование MaxiFlow позволяет переработчикам экономить от 30 до 70 евро на тонну металла в сравнении со стандартными слитками.

Это новое поколение слитков будет способствовать повышению производительности в производстве алюминиевых профилей и, в конечном счете, повысит эффективность всей строительной отрасли.