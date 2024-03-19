Названы пять самых востребованных функций мобильных сервисов от энергетиков Иркутской области

Наиболее популярный дистанционный сервис у жителей региона-клиентов «Иркутскэнергосбыта» – мобильное приложение компании. Иркутяне чаще всего заглядывают в него, чтобы посмотреть начисления за коммунальные услуги. Так поступают 23% пользователей. Еще 18% просматривают историю оплат, а 15% заходят в приложение, чтобы передать показания приборов учета. Далее следуют просмотр квитанции и лицевого счета.

Аналогичное приложение есть и для категории бизнес-клиентов. Юридические лица открывают сервис не просто для просмотра каких-либо вкладок, а с определенной целью: оплатить счет или передать показания.

Самые активные пользователи цифровых сервисов компании жители крупных городов региона: Иркутска, Ангарска, Братска. Далее следуют Усолье-Сибирское и Шелехов. И на протяжении уже нескольких лет неизменным остаётся гендерный показатель: большинство активных виртуальных клиентов – это женщины.

Специалисты «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) регулярно анализируют работу сервисов заочного обслуживания для всех категорий клиентов. Отмечают, с каждым месяцем численность пользователей сервисов всех направлений растет в среднем на 1%

– Нам важно знать, какими именно функциями пользуются клиенты, это позволяет понять, какой функционал необходимо улучшать. На основе этого анализа мы дорабатываем действующие сервисы. Таким образом в начале 2024 года был введен в ботах Viber и Telegram «Узнать причину отключения электроэнергии – горячего водоснабжения». Так же после анализа клиентского спроса для категории бизнес-клиентов был запущен чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram. За первые пару месяц работы установлен явны лидер: 84% регистраций происходят в мессенджере Telegram. Сейчас работаем над следующим этапом, следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе, – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+).