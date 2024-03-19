Наибольший объем инвестиций в 2023 году направлен на выпуск металлоизделий и компьютеров

Наибольший рост инвестиций наблюдался в 2023 году в производстве готовых металлических изделий; компьютеров, электронных и оптических приборов; электрооборудования; автотранспортных средств. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Общая сумма инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составила более 34 трлн руб., что выше показателя 2022 года на 9,8% (в сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении). Эта сумма включает в себя вложения малого бизнеса и досчет на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами (на малый бизнес и досчеты приходится по традиции более 20% совокупных инвестиций). Общий объем же распределенных по отраслям инвестиций средних и крупных компаний, согласно их статистической отчетности, агрегированной Росстатом, составил 25,76 трлн руб. Это больше, чем было в 2022 году, на 9,4% в сопоставимых ценах.

Самый значительный рост инвестиций в основной капитал произошел в следующих отраслях:

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования: 226 млрд руб. в 2023 году, рост на 85,5% в сопоставимых ценах;

производство компьютеров, электронных и оптических изделий: 170 млрд, плюс 72%;

производство электрического оборудования (в том числе генераторов, трансформаторов, кабелей): 69 млрд, плюс 68%.

Ранее стало известно, что среди женщин большинство придерживается осторожного подхода к инвестициям и предпочитает консервативные инструменты. Так, 55% их инвестиционного портфеля приходится на облигации и только 38% – на акции. Для сравнения – мужчины чаще делают выбор в пользу акций (в среднем 51% портфеля) и совершают на 26% сделок больше.

Интересно отметить, что к рисковым инвестициям склонны девушки в возрасте до 20 лет – они размещают в акциях до 60% своего портфеля, что больше, чем у мужчин-ровесников. Чаще всего женщины выбирают бумаги Газпрома, ВТБ и Сбербанка. При этом по объему активов в число лидеров также вошел биржевой фонд денежного рынка Ликвидность.