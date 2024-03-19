Россельхозбанк и ассоциация «Дикоросы» совместно расширят возможности для предприятий АПК в Иркутской области

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка и ассоциация участников развития отрасли пищевых недревесных и лекарственных лесных ресурсов «Дикоросы» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор филиала банка Наталья Баркова и председатель правления ассоциации Александр Деев.

Стороны договорились содействовать развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, участвовать в реализации программ цифровизации и инноваций, а также способствовать расширению программ кредитования субъектов МСП в приоритетных сферах социально-экономического развития для повышения доступности и качества финансовых услуг.

Как отметил председатель правления ассоциации Александр Деев, «Дикоросы» – это сообщество, объединяющее заготовителей и переработчиков дикорастущих растений, в том числе, на территории Приангарья. Растущая популярность и высокая пищевая ценность дикоросов в перспективе позволит сибирякам конкурировать с иностранными, однако для создания продукции мирового уровня требуются финансовая поддержка»

«Подписание соглашения – знаковое событие для ассоциации. Все сборщики и заготовители имеют прямое отношение к сельскому хозяйству, поэтому Россельхозбанк для нас – ключевой стратегический партнер. Надеемся, что сотрудничество с банком позволит получать самые актуальные банковские меры поддержки и современные инструменты для развития бизнеса», - отметил Александр Деев.

Кроме того, планируется разработать дорожную карту и провести ряд встреч с членами ассоциации для презентации возможностей банка.

«Россельхозбанк занимается не только финансовыми проектами и банковскими продуктами, сегодня у банка есть самые современные инструменты поддержки аграриев, в том числе электронная экосистема Своё. Всего на площадке 7 платформ, которые оказывают практическую поддержку в ведении бизнеса, помогают автоматизировать бизнес-процессы, найти новые рынки сбыта, пройти обучение. Кроме того, в апреле 2024 года в Иркутском филиале Россельхозбанка стартует новый набор участников проекта «Школа фермера», ориентированный на помощь в организации новых фермерских хозяйств и повышении эффективности уже действующих. Использование имеющихся в РСХБ ресурсов поможет в реализации эффективного сотрудничества с Ассоциацией безусловно в интересах экономики Иркутской области», – подчеркнула директор филиала банка Наталья Баркова.