ВТБ увеличит объем юаневых вкладов физлиц почти в два раза до конца года

ВТБ планирует до конца года увеличить объем юаневых вкладов физлиц в 1,8 раза – до 23 млрд. Доля юаня в валютных вкладах банка достигнет 50%. Сейчас в ВТБ портфель китайской валюты составляет 13,6 млрд юаней. Китайская валюта занимает более трети от общего объема розничных вкладов в иностранной валюте. Почти 99% от общего объема средств на депозитах в юанях размещают состоятельные клиенты.

По итогам 2023 года объём средств физлиц в юанях в целом по российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях россиян.

«Сейчас происходит замещение ранее приобретенных инвестиционных и депозитных продуктов в долларах и евро, и растет запрос на размещение новых долей в активах. Имеющиеся сбережения в долларах и евро клиенты стремятся перевести не только в рублевые активы, но и в «мягкие» валюты – в первую очередь, юань. Его все чаще используют в качестве ликвидной «подушки» для диверсификации портфеля. Подавляющее большинство вкладов в иностранной валюте открывается именно в китайской валюте. Рост роли юаня в международных расчетах также сказывается на интересе к китайской национальной валюте», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Учитывая текущую динамику спроса, совокупная доля рублей и юаней в портфеле сбережений ВТБ может практически удвоиться по итогам года.

«В России юань, как альтернативный доллару и евро инструмент, активно завоевывает позиции как у инвесторов, так и у вкладчиков, хэджируя валютные риски в долларах и евро. Он составляет более половины операций на биржевом валютном рынке, превосходит доллар и другие валюты по объему депозитов, занимая долю около 6% от всех депозитов, включая рубли. Юань также становится доминирующей валютой в структуре нашей внешнеторговой деятельности. По свежим данным ЦБ РФ, по итогам января 2024 года, доля национальной валюты Китая в расчетах по российскому экспорту составила 40,8%, а по импорту – 38,5%», – пояснил Димитрий Брейтенбихер.