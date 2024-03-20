104,5 тыс. автокредитов выдано в феврале 2024 года

Это наивысший показатель проданных в кредит автомобилей за последние три года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в феврале 2024 года составило 104,5 тыс. ед. Это наибольшее число автокредитов, выданных в течение одного месяца, за последние 3 года (в апреле 2021 года – 107,6 тыс. ед.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем их количество увеличилось на 29,1% (в январе 2024 года – 80,9 тыс. ед.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных автокредитов в феврале 2024 года выросло на 76,2% (в феврале 2023 года – 59,3 тыс. ед.). Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в феврале 2024 года было выдано в Москве (6,54 тыс. ед.), Московской области (5,93 тыс. ед.), Республике Татарстан (5,31 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,80 тыс. ед.) и Краснодарском крае (4,58 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика роста выданных автокредитов в регионах РФ в феврале 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Татарстан (+41,9%), Чувашской Республике (+40,4%), Ставропольском крае (+40,1%), а также в Белгородской области (+39,2%) и Удмуртской Республике (+38,8%). В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов увеличилось на 24,1% и 33,6% соответственно.

«Спрос на автокредиты в наступившем году остается высоким, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом на рост их выдачи сейчас влияет несколько факторов. Так, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Кроме того, стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл».