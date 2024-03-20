ПСБ: Банк России на заседании 22 марта сохранит ключевую ставку на текущем уровне

Банк России по итогам ближайшего заседания совета директоров сохранит ключевую ставку на текущем уровне. В феврале инфляция ускорилась до 7,7% год к году по сравнению с январем, когда она составляла 7,4% год к году. Об этом рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Вместе с тем последние данные по инфляции за неделю фиксируют нулевой рост цен, что позволяет предположить, что 22 марта регулятор будет выбирать между сохранением и повышением ставки. Скорее всего ее оставят без изменений, чтобы проанализировать, являются ли мартовские данные признаком разворота тренда.

Сохранение высокой ставки будет способствовать замедлению темпов роста экономики и промышленного производства. Население и бизнес смогут заметить проявление жесткой денежно-кредитной политики в высоких процентных ставках по кредитам и вкладам. Сохранять средства становится выгоднее, чем тратить.

Таким образом, государство регулирует потребительскую активность населения и оказывает давление на инфляцию. Но денежно-кредитная политика не сказывается напрямую на уровень заработных плат и пособий.

В целом ДКП также оказывает влияние на курс рубля, но в настоящее время эта связь не так очевидна, как раньше. Основными триггерами для курса российской валюты остаются динамика импорта и экспорта, а также цены на нефть.