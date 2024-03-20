Объявлен тендер на реконструкцию дороги «Голуметь – Новостройка» в Иркутской области

В Черемховском районе Иркутской области реконструируют два километра автомобильной дороги «Голуметь – Новостройка», сообщает RosTender.info.

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области ищет подрядчика. Прием заявок на участие в тендере открыт до 5 апреля. Начальная цена государственного контракта составляет 325,2 млн рублей.

Ремонт завершится к 25 октября. Проектом предусмотрено обновление земляного полотна, основания дорожной одежды и слоя дорожного покрытия. Планируется восстановить водопропускные трубы, поставить барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки.