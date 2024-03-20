Работники перестали мечтать о быстром карьерном росте

На российском рынке труда наметился новый тренд – все больше сотрудников предпочитают не идти вверх по карьерной лестнице, а расширять горизонты уже имеющихся должностных полномочий.

Отметим, что карьерный рост часто разделяют на две траектории: вертикальную и горизонтальную. Первая – это карьера в общепринятом понимании: переход от экспертной должности к управленческой. Вторая – расширение ответственности сотрудника в рамках одной должности, либо углубление его компетенции.

«При вертикальном карьерном росте возникают также "естественные" барьеры, преодолеть которые зачастую сложно. Самый распространённый – ротация кадров. Повышение на позицию выше возможно только в случае, если коллега, который занимает эту позицию сейчас, тоже поднимется выше, либо перейдет в горизонтальном направлении, либо уволится. Поэтому горизонтальный карьерный рост выглядит более реалистичным и планируемым», – считает вице-президент КРОС Кирилл Лубнин.

«Горизонтальный карьерный рост – дань азиатской составляющей в нашей модели восприятия рабочего процесса. Напомню, что именно японская модель управления подразумевает горизонтальную ротацию. Только там речь скорее идет не о росте, а смене департаментов и деятельности. Ведь невозможно всю жизнь заниматься одним и тем же. А самое страшное для японца – поменять компанию, страшнее, чем развестись», – рассказывает руководитель отдела продаж страховой компании-брокера Amsec24 Максим Колядов.

Но мы в России – наш горизонтальный рост немного другой. Он заключается в расширении компетенций и повышении профессионализма на одной должности, добавляет эксперт. Именно его предпочитает работающее население страны – ставит во главу угла баланс «работы и свободного времени». Вертикальный рост нравится меньше.

«Причины кроются скорее в нравственно-психологическом аспекте воспитания поколения Z, которое сейчас является локомотивом ищущей вакансии рабочей силы. Поколение X все давно нашло, занимает соответствующие посты в организации. Горизонтальный рост – это сохранение зоны комфорта при постепенном наращивании новых знаний и компетенций. Он не даст "драйва", солидного и быстрого прироста к жалованью, но – оставит время для хобби и "поиска себя"», – уточняет Колядов.

Вертикальный рост требует главного – ответственности за принятие решения. Ведь в конечном счете повышение оклада идет не только при увеличении обязанностей, но и при ответственности за результат. Единоличной и оперативной.

Большинство работающего населения предпочитает комфортную синицу в руках, чем динамичного, выгодного, но требующего решительности журавля.