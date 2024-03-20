«ХлебСоль» расщедрилась: сеть предлагает новый опыт для покупателей

Сибирская сеть дискаунтеров «ХлебСоль» эту весну встретила на позитивной ноте. Помимо расширения ассортимента и ярких новинок на полках, она решила дарить подарки покупателям, вместе с ним смеяться и радоваться, как это делает новое лицо сети Роман Юнусов, который пришел на смену хлебосольному образу в исполнении Светланы Пермяковой.

С марта этого года стартовала новая рекламная кампания с учетом изменения покупательской аудитории. Стоит отметить, что бренд все больше уходит в сторону позитивного настроения для покупателей, нового покупательского опыта и предложений.

С новым лицом

– В прошлом году мы впервые в Сибирском федеральном округе запустили рекламу с медийным лицом – актрисой Светланой Пермяковой. За это время мы повысили узнаваемость бренда, показатели сети и NPS (уровень лояльности покупателей) возрос на 16 пунктов. Мы еще раз убедились, что так называемое лицо, или маскот бренда, помогает выстраивать верный диалог с нашими покупателями. В этом году мы уже пригласили актера и комика Романа Юнусова передать все настроение, которое будем нести в юбилейный год сети, – в свое десятилетие, – рассказал руководитель маркетинга сети «ХлебСоль» Анатолий Лобанович.

Скидки даже в онлайн

– Мы посмотрели в сторону геймефикации, то есть создаем игры для покупателей, чтобы обеспечить повышение уровня лояльности к сети, в том числе и привлечь новых. Раньше считалось, что дискаунтер – это магазин для возрастной категории людей. Однако сейчас мы отмечаем, что средний возраст покупателя снижается и появляются новые типы. Как следствие, уровень требований и ожиданий к магазину растет. Используя новые механики и выбирая определенный ассортимент, мы не только удерживаем нашего текущего покупателя, но и привлекаем новые сегменты. Для взаимодействия с ними активно развиваем свои социальные сети, – добавил Анатолий Лобанович.

Помимо действующих акций на самые востребованные и социальные товары сеть в этом году предложила покупателю получить дополнительные скидки с помощью онлайн-активностей.

Как отмечает Анатолий Лобанович, покупатели привыкли к скидкам и регулярным акциям, поэтому мы решили предложить собирать скидки, не выходя из дома. Чтобы принять участие, покупателю нужно посетить один из дискаунтеров «ХлебСоль» и найти тематический плакат с QR-кодом, отсканировав который, можно отправиться в игровой мир. За минуту игры можно собрать свою персональную скидку в магазин или выиграть приз.

Такой стиль коммуникации очень нравится молодым покупателям. Вовлекаясь и играя, можно получать приятные бонусы к покупке. Акция продлится с 11 марта по 7 апреля 2024 года.

После прохождения процедуры авторизации пользователь сможет приступить к игре. Каждый день каждому участнику предоставляется возможность участвовать в увлекательной игре, помогая собирать монеты цыпленку Хлебушку. За каждую игру участники смогут получить подарочные сертификаты на покупки в сети дискаунтеров «ХлебСоль», а также подписку на онлайн-кинотеатр. Всем лучшим игрокам, которые заняли призовые места в турнирной таблице в конце каждой недели, мы дарим главные призы – бытовую технику.

Счастливый чек

Весна – это время хорошего настроения и, конечно же, подарков. В сети в этом уверены и предлагают испытать удачу или поймать ее за хвост. «ХлебСоль» проводит в ряде городов акцию «Счастливый чек».

– Совершив покупку в нашем магазине от 600 рублей, нужно заполнить поля в чеке и скинуть его в специальный бокс, находящийся в магазине. Тем самым вы получаете шанс на выигрыш бытовой техники и подарков от партнеров, – добавил Анатолий Лобанович.

Акция пройдет в городах Братск, Ангарск и Вихоревка в период с 23.02 по 22.03 2024 года, а также в Чите с 25.03 по 24.04 2024 года. Все подробности акции – на сайте хлебсольдискаунт.рф.

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