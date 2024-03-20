На инвестиционной карте России появились перспективные бизнес-площадки Приангарья

Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России в помощь предпринимателям. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей по ссылке.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На инвестиционной карте РФ можно выбрать перспективные площадки для открытия производства или ведения бизнеса в Иркутской области. Сотрудники Корпорации развития региона занимаются наполнением карты, сейчас на ней размещено 72 объекта, в течение месяца их количество возрастет до 130.

– Правительством Иркутской области ведется работа по созданию в регионе условий для развития предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. Прямое участие в этой работе принимают представители бизнес-сообщества, мы находимся в тесном контакте для оперативного решения вопросов. Кроме того, в 2023 году в Иркутской области внедрен Региональный инвестиционный стандарт, эта работа проведена по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря этому в Приангарье созданы базовые условия для привлечения инвесторов и работы с ними. Создание инвестиционной карты России позволит усилить работу с инвестициями в Приангарье, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что Иркутская область в прошлом году вошла в перечень 70 регионов, подтвердивших внедрение Регионального инвестстандарта, который состоит из пяти элементов: инвестиционной декларации, агентства развития, инвестиционного комитета, свода инвестиционных правил и инвестиционной карты.

– Инвестиционная карта – это один из механизмов Регионального инвестиционного стандарта. Он состоит из пяти пунктов, которые комплексно позволят региону оказывать максимально разнообразную поддержку местным инвестиционным проектам. Удобство карты в том, что, не выезжая на место, можно оценить объект и получить базовую информацию: площадь, наличие инфраструктуры, возможности технического подключения. А если предпринимателю понадобится дополнительная информация, он может сделать запрос онлайн и в короткие сроки получить ответ на электронную почту, – рассказала министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.

На инвесткарту нанесены свободные промплощадки и земельные участки, информация об их характеристиках, а также налоговых льготах и мерах поддержки, которые можно получить при реализации своего инвестпроекта.

– Корпорация развития Иркутской области оказывает организационную помощь всем инвесторам, в том числе из других регионов, по принципу одного окна. И один из самых востребованных запросов, с которыми к нам обращаются инвесторы, – это поиск земельных участков и помещений для размещения производства, – отмечает генеральный директор КРИО Анастасия Оборотова. – Поэтому нами сформирована актуальная база данных. Информацию о всех этих объектах мы разместим на инвестиционной карте России.

Отметим, ранее Минэкономразвития России разработало также портал мер поддержки инвестпроектов. За 2023 год им воспользовались более 80 тысяч уникальных пользователей. Появились и новые меры поддержки, всего их 30 – это и помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.